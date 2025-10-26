20° Roma Film Fest La lezione con Matilda De Angelis e Stefano Accorsi in uno psicodramma diretto da Stefano Mordini
Dramma dalle tinte gialle e dai personaggi psicotici, quello presentato in anteprima nazionale alla Festa del cinema 2025; voto: 7- Il nuovo film di Stefano Mordini mette in "coppia" due nomi del nostro cinema contemporaneo, due generazioni a confronto, in uno psicodramma a finale, direi, ape. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
