? Filippo Magnini in Lacrime a Ballando con le Stelle per Massimiliano Rosolino | Combatte una Battaglia

Lacrime in Diretta: Magnini Rende Pubblica la “Battaglia” Segreta di Rosolino Dopo la sua esibizione a Ballando con le Stelle, l’ex nuotatore Filippo Magnini si è commosso, dedicando un pensiero all’amico e co-conduttore Massimiliano Rosolino. Magnini ha accennato a una “battaglia” personale che Rosolino starebbe affrontando, suscitando grande curiosità e preoccupazione nel pubblico e sui . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Filippo Magnini in Lacrime a Ballando con le Stelle per Massimiliano Rosolino: “Combatte una Battaglia”

