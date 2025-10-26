? Addio a Mauro Di Francesco Maurino della Commedia Italiana Anni ’80

Mauro Di Francesco simbolo della commedia italiano degli anni ’80 È morto all’età di 74 anni Mauro Di Francesco, attore e cabarettista noto come “Maurino”, simbolo della commedia leggera italiana degli anni Ottanta. La sua popolarità è legata ai film al fianco di attori come Jerry Calà, Diego Abatantuono, Massimo Ciavarro. Eleonora Giorgi. La Scomparsa . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Addio a Mauro Di Francesco, “Maurino” della Commedia Italiana Anni ’80

