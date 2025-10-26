? Addio a Mauro Di Francesco Maurino della Commedia Italiana Anni ’80

Lawebstar.it | 26 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Di Francesco simbolo della commedia italiano degli anni ’80 È morto all’età di 74 anni Mauro Di Francesco, attore e cabarettista noto come “Maurino”, simbolo della commedia leggera italiana degli anni Ottanta. La sua popolarità è legata ai film al fianco di attori come Jerry Calà, Diego Abatantuono, Massimo Ciavarro. Eleonora Giorgi. La Scomparsa . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

addio a mauro di francesco maurino della commedia italiana anni 821780

© Lawebstar.it - ? Addio a Mauro Di Francesco, “Maurino” della Commedia Italiana Anni ’80

Leggi anche questi approfondimenti

addio mauro francesco maurinoAddio a Maurino, Mauro Di Francesco: affetto e cordoglio social tra foto e video. “Ci hai fatto ridere e ancora lo farai” - Tra i primi post quello degli amici e colleghi Diego Abatantuono e Jerry Calà ... Segnala msn.com

addio mauro francesco maurinoAddio a Mauro Di Francesco, volto cult delle commedie anni '80. Aveva 74 anni - Attore e cabarettista milanese, è stato uno dei volti più riconoscibili della commedia italiana anni ’80. tg24.sky.it scrive

addio mauro francesco maurinoMauro Di Francesco è morto: il 'Maurino' di Attila e Sapore di Mare 2 aveva 74 anni - L'attore, noto per i ruoli in tanti di successo come Sapore di mare 2 – Un anno dopo e Abbronzatissimi, aveva 7 ... Riporta comingsoon.it

Cerca Video su questo argomento: Addio Mauro Francesco Maurino