Zuppi | La carità di don Pazzi ci aiuta ancora

"La carità di don Pazzi ci aiuta ad attraversare le frontiere del nostro tempo, ad avere uno sguardo attento ai bisogni di tutte le persone e, come ci ha chiesto Papa Leone XIV, a costruire in ogni nostra comunità, parrocchia e aggregazione la casa della pace e della non-violenza". Così ha affermato il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei, intervenendo giovedì sera nel duomo di Bertinoro all’incontro proposto dalla locale Unità parrocchiale, in collaborazione con la Diocesi, la Caritas e il Comune, in occasione del decimo anniversario della morte di don Gianluigi Pazzi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zuppi: "La carità di don Pazzi ci aiuta ancora"

