zucche e balli e il fatturato gira i buoni spesa e la casa della paura a comacchio tre giorni non stop

I tre giorni di Comacchio, con un lungo weekend di?Halloween, jurassic night?e?radici. A Copparo c’è la Casa della Paura, allestita dal rione Furnas. E, in città, non manca il cinemino magico per bambini, con pizza, popcorn. E una serata da brividi di allegria. Il clou, o quasi. Horrorland, la terra dell’(h) orrore, appuntamento a Ferrara Fiera il 31. Dalle 20 alle sei del mattino, occhiaie aspettando l’alba. Halloween, o notte di Tutti i Santi, la festa popolare di origine celtica, associata al macabro, all’orrore e al soprannaturale, è diventata un’occasione per sfilare, divertirsi, fare festa tra scheletri e streghe, per far girare il registratore di cassa in un momento non proprio allegro per il commercio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

