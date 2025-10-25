Che non potesse essere fin da subito una macchina perfettamente oliata la Roma di Gasperini era chiaro a tutti, ma di certo non ci si aspettava una difficoltà così grande in attacco, da sempre il reparto principe di un tecnico che ha sempre trovato il modo di mandare in rete le sue squadre. Qualcosa gli sfuggirà sicuramente (vedi un Ferguson con tre 3 sigilli in 4 partite con l’Irlanda tra settembre e ottobre), ma non si può prescindere dal fatto che i due attaccanti a disposizione dei giallorossi stiano dimostrando limiti tecnici e tattici difficilmente migliorabili nel breve termine. I movimenti sono quasi sempre sbagliati, l’utilità alla squadra assente, la cattiveria un miraggio e le occasioni da gol pochissime. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Zirkzee a furor di popolo, Gasperini chiede gol: a gennaio l'assalto