Zion mostruoso! Schiaccia in faccia a Wembanyama | le giocate della notte Nba
Dodici sfide hanno infiammato la notte NBA, regalando come sempre spettacolo e giocate mozzafiato. Tra le cinque migliori azioni spiccano uno Zion Williamson senza implacabile, capace di sfidare persino i 225 centimetri di Victor Wembanyama (in Pellicans-Spurs), e un Trae Young che contro i Magic incanta con numeri da vero illusionista del parquet. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
