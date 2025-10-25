Zhegrova Juve Tudor riporta tutti coi piedi per terra | Ha un problema quando calcia sul suo impiego posso dire questo

Zhegrova Juve, il tecnico fa il punto sul kosovaro: problema all’anca da gestire con cautela, il suo impiego sarà ancora limitato nelle prossime gare. Un recupero che procede, ma con estrema cautela. Edon Zhegrova è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo, ma il suo pieno reintegro nella Juventus richiederà ancora tempo e pazienza. A fare il punto sulla situazione dell’esterno kosovaro è stato Igor Tudor nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro la Lazio. Il tecnico ha spiegato i motivi della gestione prudente, sottolineando come il giocatore non sia ancora pronto per sostenere un’intera partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

