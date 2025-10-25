Zest entra nel capitale di Eureka! Venture SGR
Zest S.p.A., società quotata, leader in Italia nella filiera dell’accelerazione di startup e dei programmi di Open Innovation e tra i principali attori in Europa dedicato a promuovere la crescita dell'ecosistema dell'innovazione, acquisisce una partecipazione del 20% di Eureka! Venture SGR S.p.A., società indipendente di investimento autorizzata da Banca d’Italia e specializzata nella promozione e gestione di fondi alternativi di investimento nei private markets. L’operazione rappresenta un passo significativo verso la creazione di una piattaforma integrata capace di coprire l’intera catena del valore dell’innovazione, dall’accelerazione alla valorizzazione della ricerca scientifica, fino alle fasi più avanzate del venture capital e dell’entrepreneurship through acquisition. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
