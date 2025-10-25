Zenga | L’Inter sta bene è pronta per il Napoli Chivu dopo le sconfitte ha capito una cosa

Inter News 24 Le parole di Walter Zenga, ex portiere dell’Inter, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Walter Zenga ha parlato a Sky Sport in vista di Napoli Inter. QUANTO PESERA’ LA CHAMPIONS – Peseranno tanto soprattutto per un motivo. L’Inter ha sempre giocato in CL negli ultimi anni e ha avuto tante partite e situazioni da gestire e parlo della peione di tutti, dalla squadra fino al magazziniere. Il Napoli ha gestito un anno fa solo la pressione del campionato, come il Milan di quest’anno. Questo incide. Incide tanto. Vero che ci sono nove giocatori nuovi messi dentro, ma ci sono anche gli infortuni da gestire. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zenga: «L’Inter sta bene, è pronta per il Napoli. Chivu dopo le sconfitte ha capito una cosa»

