Inter News 24 L’ex portiere dell’Inter, Walter Zenga, ha analizzato il momento dei nerazzurri, in campo oggi contro il Napoli di Conte. Intervenuto dagli studi di Sky Sport nel prepartita di Napoli Inter, Walter Zenga si è espresso così su diversi temi legati ai nerazzurri. SULL’INTER DI CHIVU – « C’è voluto un po’ per Chivu per metterci del suo, alcuni hanno fatto notare che sono state sette partite normali ma la Cremonese ha battuto il Milan, non è facile vincere a Roma e lo Sparta Praga ha fatto 0-0 con l’Atalanta. Neres al posto di Lucca? Anche De Bruyne potrebbe fare da finto nove con Neres a sinistra per favorire poi gli inserimenti di McTominay, può essere una soluzione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zenga ammette: «Non mi aspettavo questo impatto di Bonny, ma il vero crack è un altro. Forse è meglio che non sia arrivato Lookman! Ecco dove si decide Napoli Inter»