Zelensky preme sui Volenterosi | Dateci armi a lungo raggio L' inviato di Putin | vicini alla soluzione Ma Kiev è sotto attacco

L'appello a Londra, soprattutto per i Taurus tedeschi e i Tomahawk inglesi. Il leader ucraino da re Carlo. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky preme sui Volenterosi: «Dateci armi a lungo raggio». L'inviato di Putin: vicini alla soluzione. Ma Kiev è sotto attacco

Leggi anche questi approfondimenti

Podcast - 24 ottobre 2025 Nuove sanzioni Ue e Usa alla Russia. Mosca: "Da Trump un atto di guerra". Appello di Zelensky ai leader al Consiglio Ue, ma resta il nodo degli asset russi. Meloni riunisce i falchi sui migranti e preme su auto, target clima ed en - facebook.com Vai su Facebook

Zelensky preme su Trump per i missili. Ma il tycoon: «Sarebbe un’escalation. Kiev e Mosca si fermino, la storia dirà chi ha vinto» - X Vai su X

Vertice Volenterosi, Meloni: "Italia non invierà truppe in Ucraina" - proposta che Kiev ritiene “inaccettabile” – a Parigi si è tenuto un nuovo vertice dei Volenterosi per capire ... tg24.sky.it scrive

Ucraina, il piano dei Volenterosi: 26 Paesi in difesa di Kiev. «Con noi anche Trump» - Accanto a Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron si mostra soddisfatto della riunione della coalizione dei 35 volenterosi, conclusa con una call ... Come scrive ilmessaggero.it

Fumata bianca al vertice dei Volenterosi: missili a lungo raggio per Kiev e pressioni su Mosca. Zelensky: “Gli Usa sono con noi” - Roma, 4 settembrfe 2025 – Missili a lungo raggio per Kiev, un impegno forte per garantire la sicurezza anche dopo la fine del conflitto e "un'intensificazione delle pressioni" su Putin per spingere la ... Segnala quotidiano.net