Zelensky preme sui Volenterosi | Dateci armi a lungo raggio Dmitriev alla Cnn | Vicini a una soluzione diplomatica

L'inviato russo: «L'incontro Trump-Putin ci sarà». Il vertice dei Volenterosi: Meloni partecipa in videocollegamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Zelensky preme sui Volenterosi: «Dateci armi a lungo raggio». Dmitriev alla Cnn: «Vicini a una soluzione diplomatica»

Altri contenuti sullo stesso argomento

Zelensky preme su Trump per i missili. Ma il tycoon: «Sarebbe un’escalation. Kiev e Mosca si fermino, la storia dirà chi ha vinto» Vai su X

Nuovo vertice dei volenterosi a Londra. Starmer chiede missili a lungo raggio per Zelensky. Il premier ucraino: "Putin vuole un disastro umanitario." - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina, il piano dei Volenterosi: 26 Paesi in difesa di Kiev. «Con noi anche Trump» - Accanto a Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron si mostra soddisfatto della riunione della coalizione dei 35 volenterosi, conclusa con una ... Secondo ilgazzettino.it

Coalizione dei Volenterosi, in 26 per Kiev - Parigi, 5 settembre 2025 – Sotto la volta vetrata del Giardino d’Inverno dell’Eliseo, i pulpiti del presidente francese e del suo omologo Volodymyr Zelensky rimangono vuoti per oltre un’ora rispetto ... Riporta quotidiano.net

Coalizione dei volenterosi: 26 paesi accettano di dispiegare truppe o attrezzature in Ucraina dopo la guerra - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha definito una "vittoria" il numero di Paesi della Coalizione dei volenterosi disposti a partecipare e i contributi messi sul tavolo Ventisei Paesi sono ... Come scrive it.euronews.com