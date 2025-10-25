Zelensky condanna raid a Kiev e chiede missili Patriot

"Usa, Europa e Paesi G7 possono aiutarci", ha scritto il presidente ucraino. Meloni alla coalizione dei volenterosi: "Serve unità tra Ue e Stati Uniti per il cessate il fuoco". L'inviato speciale di Putin: "Vicini a una soluzione diplomatica".

