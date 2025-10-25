Zelensky ai Volenterosi | Dateci armi a lungo raggio Dmitriev | Vicini a una soluzione diplomatica Kiev di nuovo sotto attacco
L'inviato russo: «L'incontro Trump-Putin ci sarà». Il vertice dei Volenterosi: Meloni partecipa in videocollegamento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Altre letture consigliate
Nuovo vertice dei volenterosi a Londra. Starmer chiede missili a lungo raggio per Zelensky. Il premier ucraino: "Putin vuole un disastro umanitario." - facebook.com Vai su Facebook
UCRAINA | Re Carlo III ha ricevuto al castello di Windsor il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, giunto nel Regno Unito per prendere parte a una riunione della coalizione dei volenterosi. $ANSA - X Vai su X
I "Volenterosi" promettono all'Ucraina (ancora) armi e fondi per la ricostruzione - Nella residenza di Downing Street, il premier britannico Keir Starmer ha riunito ... Scrive huffingtonpost.it
Ucraina, Zelensky a Londra per la riunione dei volenterosi. Starmer: “Massima pressione su Mosca” - Il premier britannico chiama a raccolta gli alleati europei di Kiev affinché le forniscano armi a lungo raggio, per costringere Putin al tavolo negoziale. Lo riporta eunews.it
Zelensky al vertice della Coalizione dei volenterosi - E fin qui siamo ai fatti acquisiti nella lenta azione europea a sostegno dell'Ucraina. Lo riporta ilfoglio.it