Inter News 24 Le parole di Ivan Zazzaroni, noto giornalista, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Intervenuto a Radio Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni ha parlato dei primi mesi di Cristian Chivu alla guida dell’ Inter. Il direttore del Corriere dello Sport ha sottolineato come la squadra stia crescendo sotto la gestione del tecnico romeno, pur con qualche difficoltà iniziale. Zazzaroni ha evidenziato l’ottimo lavoro in fase difensiva, ma ha anche messo in luce la necessità di migliorare sotto il profilo offensivo. Il giornalista ha apprezzato l’approccio solido di Chivu, che ha portato tranquillità e fiducia nel gruppo, ma ha ammesso che ci sono ancora margini per affinare il gioco e ottenere risultati più convincenti. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Zazzaroni: «Chivu è un top, io tra i primi a dirlo. Non va dimenticata una cosa»

