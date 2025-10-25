Zangrillo | Casa bene primario per gli italiani

(LaPresse) “Abbiamo l’opportunità di dialogare insieme alle associazioni di categoria e i rappresentanti d’impresa su un tema che è fondamentale per la famiglia, per i cittadini, che è la casa, che è un bene primario e che per gli italiani spesso è il frutto di una vita di sacrifici. Noi vogliamo incontrarci con tutti gli attori per capire quale è il futuro”. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo a Torino per gli Stati Generali della Casa di Forza Italia. “Parliamo di casa nel contesto della rigenerazione urbana, cerchiamo di capire il futuro delle nostra città volendo realizzare l’equilibrio tra le esigenze dei cittadini e la necessità di garantire sostenibilità nel rispetto dell’ambiente. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Zangrillo: "Casa bene primario per gli italiani"

