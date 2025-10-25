Zaia | Le regionali in Veneto saranno un referendum sui miei 15 anni di governo E se vince Stefani è già pronta la poltrona da deputato

Luca Zaia, arrivato all’epilogo del terzo mandato, ha dichiarato esplicitamente qual è l’obiettivo che lo ha indotto a presentarsi alle prossime elezioni regionali come capolista della Lega in tutte le sette circoscrizioni del Veneto. Vuole trasformare il voto in un referendum su ciò che la sua figura amministrativa ha rappresentato per la Regione. Saranno per lui le quinte votazioni dopo che nel 2005 fu eletto per la prima volta e divenne vicepresidente della giunta capeggiata dal forzista Giancarlo Galan, per dimettersi nel 2008 quando divenne ministro dell’Agricoltura. Nel 2010 fu eletto presidente per la prima volta, ripetendosi nel 2015 e nel 2020. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Zaia: “Le regionali in Veneto saranno un referendum sui miei 15 anni di governo”. E se vince Stefani è già pronta la poltrona da deputato

