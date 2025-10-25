Zaccagni verso Lazio Juve | Del Piero il mio idolo avevo il suo poster… Contro di loro dovremo dare il massimo Yildiz mi piace tanto

A DAZN, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha parlato così alla vigilia della sfida contro la Juve, in programma domani alle 20.45 all'Olimpico. COME STA – «Non sono ancora al 100% ma questa settimana ho trovato continuità di allenamenti. A Bergamo ci siamo presi qualche rischio ma ci tenevo ad esserci e fortunatamente è andata bene. Saranno dieci giorni importantissimi per noi per capire cosa vogliamo fare da grandi. Adesso siamo in una classifica a metà che non ci dice nulla.

