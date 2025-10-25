Zaccagni alla vigilia di Lazio Juve scalda gli animi a Dazn | Affrontiamo una squadra forte con queste caratteristiche Tre partite per capire chi siamo E su Yildiz…

Ai microfoni di Dazn, il capitano della Lazio, Mattia Zaccagni, ha fatto il punto sul momento della sua squadra, soffermandosi sulla sfida imminente contro la Juventus, sul suo stato fisico e su altri temi legati

Lazio, le dichiarazioni del capitano biancoceleste Mattia Zaccagni ai microfoni di Dazn, alla vigilia della sfida contro la Juve Ai microfoni di Dazn, il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha fatto

Raggiunto dai microfoni di Dazn il capitano della Lazio Mattia Zaccagni ha analizzato il momento dei biancocelesti in vista della gara contro la Juventus e non solo: "Non sono ancora al 100%

