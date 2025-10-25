Yildiz ha un problema al ginocchio? La frase di Tudor che spaventa i tifosi. Ecco quali sono le reali condizioni del turco alla vigilia della gara con la Lazio. Una frase, quasi buttata lì, che ha fatto gelare il sangue ai tifosi. Nella delicata vigilia della trasferta contro la Lazio, a tenere banco in casa bianconera non è solo la tattica, ma l’improvviso dubbio sulle condizioni fisiche del giocatore più atteso: Kenan Yildiz è infortunato? A sollevare un mezzo polverone è stato lo stesso allenatore, Igor Tudor, durante la conferenza stampa di presentazione del match. L’attenzione si è accesa quando il tecnico ha analizzato il momento del suo talento turco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Yildiz ha un problema al ginocchio? La frase di Tudor che spaventa i tifosi… Ecco quali sono le reali condizioni del turco