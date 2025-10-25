Yildiz giusta la fascia da capitano? Idee e ideologie al tempo dei social | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Juventusnews24.com | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz, è stata giusta la fascia da capitano? Idee e ideologie al tempo dei social Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi. Un tunnel buio, una crisi profonda che non si vedeva da 16 anni. La Juve sta vivendo il suo momento più difficile della stagione. La sconfitta contro il Real Madrid ha segnato la settima partita consecutiva senza vittorie per la squadra di Igor Tudor, una striscia nerissima (cinque pareggi e due sconfitte) che dura ormai dal lontano 13 settembre, giorno del pirotecnico 4-3 contro l’Inter. Dalla “pareggite” alla crisi conclamata. Dopo un avvio promettente, la Signora sembra aver smarrito la rotta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz giusta la fascia da capitano idee e ideologie al tempo dei social primo tempo 8211 video con paolo rossi

© Juventusnews24.com - Yildiz, giusta la fascia da capitano? Idee e ideologie al tempo dei social | Primo tempo – VIDEO con Paolo Rossi

Argomenti simili trattati di recente

yildiz giusta fascia capitanoZoff controcorrente: «Per me è un errore dare la fascia a Yildiz per questi motivi qui. Real Madrid Juve ha dimostrato che…». L’analisi sui bianconeri - Zoff sull’orgoglio Juve e le scelte da rivedere: elogia il talento turco ma boccia la fascia, chiede tempo per le punte e una svolta con la Lazio Una leggenda che parla, un’analisi lucida che mescola ... Si legge su juventusnews24.com

yildiz giusta fascia capitanoZoff a Tuttosport: "Perché la fascia da capitano a Yildiz? È un errore" - Dino Zoff ha rilasciato un'intervista in cui parla della Juventus e di Yildiz: "Così si carica di troppe pressioni". msn.com scrive

yildiz giusta fascia capitanoYildiz capitano e trascinatore in Real Madrid Juve: fascia al braccio per il numero 10 nella prestigiosa notte del Bernabeu. Tutti i dettagli sulle scelte di formazione di Tudor - Yildiz capitano in Real Madrid Juve: il numero 10 avrà la fascia al braccio nella notte del Bernabeu. Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Yildiz Giusta Fascia Capitano