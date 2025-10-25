Yildiz è stanco | le riflessioni di Tudor in vista della Lazio Kenan è irrinunciabile? Nella testa del tecnico c’è questa idea Retroscena

Yildiz è stanco: le riflessioni di Tudor in vista della Lazio. Kenan è irrinunciabile? Nella testa del tecnico bianconero si insinua questa idea ma.. Una restaurazione tattica per ritrovare l'anima offensiva. Dopo la parentesi più pragmatica di Madrid, la Juve di Igor Tudor si prepara ad affrontare la Lazio tornando al suo disegno preferito: due trequartisti alle spalle di un'unica punta, un assetto pensato per esaltare dribbling e fantasia. Al centro di questo progetto ci sono i due gioielli designati a illuminare la manovra negli ultimi trenta metri: Francisco Conceição e Kenan Yildiz. A loro il compito di scardinare la difesa biancoceleste e innescare il centravanti.

