Yildiz Del Piero Tudor non ha dubbi | Paragoni delicati è un calcio diverso Poi apre alla possibilità di riposo per il turco

Yildiz Del Piero: il tecnico bianconero esalta il suo numero 10 ma frena sui paragoni, sottolineando la pressione e il bisogno di riposo. Un paragone pesante, un'investitura che arriva dal passato glorioso della Juventus. Ma Igor Tudor preferisce tenere i piedi per terra. Nella conferenza stampa di vigilia della delicata trasferta contro la Lazio, il tecnico croato ha commentato le recenti parole di Platini e Trezeguet, che avevano accostato Kenan Yildiz a Del Piero, frenando sugli entusiasmi ma, al tempo stesso, incoronando il giovane turco come il giocatore più importante della sua rosa.

