Xiaomi Pad 9 si svela in nuovi leak mentre compare l’ipotesi Xiaomi 17 Air

Un nuovo leak avrebbe svelato l'arrivo della serie Xiaomi 9 Pad, prevista a breve sul mercato, mentre si fa forza l'ipotesi di Xiaomi 17 Air. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net © Tuttoandroid.net - Xiaomi Pad 9 si svela in nuovi leak, mentre compare l’ipotesi Xiaomi 17 Air

Leggi anche questi approfondimenti

Xiaomi 17T e 17T Pro potrebbero arrivare molto prima del previsto #Xiaomi17TPro https://gizchina.it/2025/10/xiaomi-17-pro-periodo-uscita-certificazione-leak/ - facebook.com Vai su Facebook

La serie Pad 8 non è ancora Global eppure si parla già di Xiaomi Pad 9 - Ci sono già i primi indizi su Xiaomi Pad 9: nemmeno il tempo di goderci i nuovi tablet che si guarda subito al futuro. Si legge su gizchina.it

Xiaomi svela Redmi Pad 2 Pro e Pad Mini - Xiaomi ha annunciato tre nuovi tablet della serie Redmi Pad 2 Pro con schermo da 12,1 pollici e il Pad Mini con scherno da 8,8 pollici. Secondo punto-informatico.it

Xiaomi Pad 8 e Pad 8 Pro: tablet con schermo 3.2K - 2K da 11,2 pollici, processori Snapdragon 8s Gen 4/8 Elite, fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Segnala punto-informatico.it