Potrebbe essere Xavi il nuovo allenatore della Juventus? Spunta un nuovo nome per il futuro della panchina bianconera, tutto quello che c’è da sapere. Andiamo a scoprire un nuovo aspetto legato alla panchina bianconera che lascia tutti senza parole. Andiamo a leggere da vicino. (ANSA) tvplay.it Michele De Blasis ha parlato a JuveLive su Twitch: “ Non sarà nemmeno Roberto Mancini il nuovo allenatore della Juventus. Chi mi piacerebbe? Dico sempre Luciano Spalletti, mi piace e ha vissuto momenti particolari nelle squadre precedenti. Conte non tornerà mai più come allenatore della Juve anche per quanto accaduto in estate, ma non ha rifiutato i bianconeri è De Laurentiis che lo ha convinto a rimanere con colpi come quelli che poi sono arrivati. 🔗 Leggi su Tvplay.it

© Tvplay.it - Xavi prossimo allenatore della Juventus? Ecco cosa si mormora