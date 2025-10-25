Xavi prossimo allenatore della Juventus? Ecco cosa si mormora

Potrebbe essere Xavi il nuovo allenatore della Juventus? Spunta un nuovo nome per il futuro della panchina bianconera, tutto quello che c’è da sapere. Andiamo a scoprire un nuovo aspetto legato alla panchina bianconera che lascia tutti senza parole. Andiamo a leggere da vicino. (ANSA) tvplay.it Michele De Blasis ha parlato a JuveLive su Twitch: “ Non sarà nemmeno Roberto Mancini il nuovo allenatore della Juventus. Chi mi piacerebbe? Dico sempre Luciano Spalletti, mi piace e ha vissuto momenti particolari nelle squadre precedenti. Conte non tornerà mai più come allenatore della Juve anche per quanto accaduto in estate, ma non ha rifiutato i bianconeri è De Laurentiis che lo ha convinto a rimanere con colpi come quelli che poi sono arrivati. 🔗 Leggi su Tvplay.it

