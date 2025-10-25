X Factor 2025 | la standing ovation per Delia del team Jake La Furia

Potentissima la performance di Delia, 25enne artista catanese della squadra di Jake La Furia, nel corso del primo Live Show di X Factor 2025. Lei, che porta avanti un progetto basato sulla lingua siciliana, ha esordito sul palco di #XF2025 con un mash-up composto da Signor tenente di Giorgio Faletti e Brucia la terra di Nino Rota e Kaballà. Standing ovation da parte del pubblico dell’X Factor Arena. GUARDA LE FOTO X Factor 2025: età, vita e curiosità dei 12 concorrenti ai Live Show. X Factor 2025: dove guardare le puntate (anche in chiaro). I Live Show di X Factor 2025 vanno in onda ogni giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it

