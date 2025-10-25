X Factor 2025 | la standing ovation per Delia del team Jake La Furia
Potentissima la performance di Delia, 25enne artista catanese della squadra di Jake La Furia, nel corso del primo Live Show di X Factor 2025. Lei, che porta avanti un progetto basato sulla lingua siciliana, ha esordito sul palco di #XF2025 con un mash-up composto da Signor tenente di Giorgio Faletti e Brucia la terra di Nino Rota e Kaballà. Standing ovation da parte del pubblico dell’X Factor Arena. GUARDA LE FOTO X Factor 2025: età, vita e curiosità dei 12 concorrenti ai Live Show. X Factor 2025: dove guardare le puntate (anche in chiaro). I Live Show di X Factor 2025 vanno in onda ogni giovedì alle 21. 🔗 Leggi su Amica.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Delia Buglisi e Roberta Scandurra, super serata a X Factor. E arriva la standing ovation - X Vai su X
X Factor 2025 entra nel vivo con le Last Call: il momento in cui tutto può cambiare. Tra standing ovation ignorate, eliminazioni inaspettate e switch che hanno fatto infiammare il pubblico, i giudici iniziano a mostrare le loro vere carte. E non mancano tensio - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025: la standing ovation per Delia, del team Jake La Furia - Delia, la concorrente siciliana della squadra di Jake La Furia, ha esordito ai Live Show di X Factor 2025 con un mash- Riporta amica.it
Delia conquista X Factor 2025: emozionante performance in siciliano infiamma i Live Show - Tra i protagonisti della prima puntata dei Live Show, spicca Delia, la 25enne artista catanese della squadra di Jake La Furia, che ha ... Da ilmessaggero.it
X Factor 2025: la puntata del 23 ottobre tra emozioni e sorprese - X Factor 2025: al primo live eliminati i Copper Jitters. Da lifestyleblog.it