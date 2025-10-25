Dopo aver conquistato la vittoria contro Kiana James nella puntata di venerdì notte di SmackDown, Tiffany Stratton si è ritrovata nel mirino di Giulia, che l’ha attaccata violentemente. Quando sembrava che la situazione potesse degenerare, Jade Cargill è entrata in scena apparentemente per salvare la campionessa femminile WWE. Tuttavia, una volta che Giulia si è allontanata, la Cargill ha completamente sorpreso tutti colpendo la Stratton a tradimento con una devastante clothesline. L’attacco non si è fermato lì: la Cargill ha continuato a infierire sulla campionessa, scaraventandola fuori dal ring e sbattendola contro le scalette d’acciaio e sul tavolo dei commentatori. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill attacca Tiffany Stratton e reclama il titolo