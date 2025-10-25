WWE | Ilja Dragunov batte Aleister Black Damian Priest torna per regolare i conti

Durante l’ultima puntata di Friday Night SmackDown, il campione degli Stati Uniti, Ilja Dragunov, ha lanciato una nuova Open Challenge, accettata da nientemeno che Aleister Black, accompagnato da Zelina Vega. Ilja Dragunov ha aperto lo show con un annuncio deciso: intende proseguire la tradizione della Open Challenge, portata avanti da Sami Zayn e istituita originariamente da John Cena, per dimostrare di essere un campione che non teme nessuno.. @AleisterBlxck has answered @UNBESIEGBARZAR 's United States Championship Open Challenge! pic.twitter.comNXBjPObW2T — WWE (@WWE) October 25, 2025 La sfida è stata subito accettata da Aleister Black, accompagnato da Zelina Vega, dando vita a un match spettacolare e intensissimo che ha incendiato l’arena. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

