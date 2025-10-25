WWE | Da lottatrice a mente creativa il nuovo capitolo di Candice LeRae

Zonawrestling.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Candice LeRae potrebbe non apparire spesso in televisione ultimamente, ma continua comunque a farsi notare in WWE, questa volta dietro le quinte. La veterana del ring sta infatti spostando la sua attenzione al lavoro dietro la telecamera, assumendo nuove responsabilità come  match producer. Secondo quanto riportato da  WrestleVotes, LeRae ha iniziato da poco ad apprendere i meccanismi della produzione dei match per la WWE e ha già avuto modo di mettersi alla prova con  WWE Main Event. Uno dei suoi primi incarichi è stato proprio la produzione dell’incontro registrato prima di  SmackDown  a Tempe, che ha visto contrapposti  The Street Profits  e  Los Garza: “Ho parlato con una fonte che mi ha detto che Candice LeRae sta imparando a produrre i match dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe da lottatrice a mente creativa il nuovo capitolo di candice lerae

© Zonawrestling.net - WWE: Da lottatrice a mente creativa, il nuovo capitolo di Candice LeRae

News recenti che potrebbero piacerti

WWE 2K25 svela i contenuti del Pass stagionale: ecco quali sono i 25 lottatori in arrivo da maggio a novembre - Il team di WWE 2K25 ha appena svelato nuovi dettagli sul Season Pass del videogioco sportivo: i giocatori riceveranno nuovi pacchetti di personaggi da maggio a novembre 2025. Come scrive multiplayer.it

Urla terrificanti della lottatrice WWE, stavolta è tutto vero: la TV interrompe la trasmissione - Il wrestling è notoriamente finzione travestita da sport, con incontri sceneggiati dall'inizio alla fine, vincitori già decisi a tavolino e colpi di scena che sono tali solo per gli spettatori. Riporta fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Wwe Lottatrice Mente Creativa