WWE | Da lottatrice a mente creativa il nuovo capitolo di Candice LeRae
Candice LeRae potrebbe non apparire spesso in televisione ultimamente, ma continua comunque a farsi notare in WWE, questa volta dietro le quinte. La veterana del ring sta infatti spostando la sua attenzione al lavoro dietro la telecamera, assumendo nuove responsabilità come match producer. Secondo quanto riportato da WrestleVotes, LeRae ha iniziato da poco ad apprendere i meccanismi della produzione dei match per la WWE e ha già avuto modo di mettersi alla prova con WWE Main Event. Uno dei suoi primi incarichi è stato proprio la produzione dell’incontro registrato prima di SmackDown a Tempe, che ha visto contrapposti The Street Profits e Los Garza: “Ho parlato con una fonte che mi ha detto che Candice LeRae sta imparando a produrre i match dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
News recenti che potrebbero piacerti
CosmoPolismedia. . Taranto: "Dire, fare, cambiare" la conferenza teatralizzata ORDIN@MENTE #24ottobre #taranto #direfarecambiare #questuraditaranto #prevenzione #giovani #social #cosmopolis_media - facebook.com Vai su Facebook
Yoko Shimomura, la mente dietro melodie indimenticabili di Street Fighter II, Kingdom Hearts, Final Fantasy XV, sarà a #LuccaCG25 *29 ottobre, ore 20:30 al Teatro del Giglio ? Special guest alla Poncle Live Orchestra. Concerto prodotto in collaborazione co - X Vai su X
WWE 2K25 svela i contenuti del Pass stagionale: ecco quali sono i 25 lottatori in arrivo da maggio a novembre - Il team di WWE 2K25 ha appena svelato nuovi dettagli sul Season Pass del videogioco sportivo: i giocatori riceveranno nuovi pacchetti di personaggi da maggio a novembre 2025. Come scrive multiplayer.it
Urla terrificanti della lottatrice WWE, stavolta è tutto vero: la TV interrompe la trasmissione - Il wrestling è notoriamente finzione travestita da sport, con incontri sceneggiati dall'inizio alla fine, vincitori già decisi a tavolino e colpi di scena che sono tali solo per gli spettatori. Riporta fanpage.it