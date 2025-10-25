Candice LeRae potrebbe non apparire spesso in televisione ultimamente, ma continua comunque a farsi notare in WWE, questa volta dietro le quinte. La veterana del ring sta infatti spostando la sua attenzione al lavoro dietro la telecamera, assumendo nuove responsabilità come match producer. Secondo quanto riportato da WrestleVotes, LeRae ha iniziato da poco ad apprendere i meccanismi della produzione dei match per la WWE e ha già avuto modo di mettersi alla prova con WWE Main Event. Uno dei suoi primi incarichi è stato proprio la produzione dell’incontro registrato prima di SmackDown a Tempe, che ha visto contrapposti The Street Profits e Los Garza: “Ho parlato con una fonte che mi ha detto che Candice LeRae sta imparando a produrre i match dietro le quinte. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Da lottatrice a mente creativa, il nuovo capitolo di Candice LeRae