WWE | CM Punk riflette sul futuro e ammette | Sono vicino alla fine della mia carriera

CM Punk torna a far parlare di sé, questa volta per una riflessione personale che riguarda il futuro della sua carriera. In un recente vlog pubblicato dalla WWE, il fuoriclasse di Chicago ha ammesso senza giri di parole che il momento del ritiro si avvicina. Le sue parole si inseriscono nel solco di quanto già dichiarato da altri big come John Cena e AJ Styles, entrambi pronti a lasciare spazio alle nuove generazioni. Le parole di Punk: “Andrò avanti finché il fisico me lo permetterà”. “Mi trovo qui, vicino alla fine della mia carriera. John Cena sta dicendo addio, AJ Styles ha annunciato che si ritirerà il prossimo anno, e anch’io non so quanto tempo mi resti. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: CM Punk riflette sul futuro e ammette: “Sono vicino alla fine della mia carriera”

