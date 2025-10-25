WWE | Asuka replica alle parole di Goldberg con eleganza e filosofia

Asuka ha finalmente risposto ai recenti commenti di Goldberg, che avevano criticato la sua storica streak d’imbattibilità in WWE e lo ha fatto con la stessa eleganza e profondità che l’hanno resa un’icona. Negli ultimi giorni, Goldberg aveva dichiarato che la WWE aveva “ replicato ” la sua leggendaria streak di 173 vittorie consecutive in WCW costruendo un percorso simile per “una ragazza”, un riferimento sprezzante ad Asuka. Secondo lui, la compagnia lo avrebbe fatto di proposito, per oscurare la sua eredità: “L’hanno già fatto. Una ragazza in WWE. L’hanno fatto di proposito. Non ho niente contro di lei, per carità, ma sì. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

