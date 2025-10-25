WWE | Alexa Bliss torna in azione a SmackDown per regolare i conti con Nia Jax

Zonawrestling.net | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SmackDown è ormai uno degli appuntamenti più attesi della settimana per i fan e anche l’episodio del 24 ottobre, andato in scena alla  Mullett Arena  di Tempe, Arizona, ha lasciato il segno. Ora l’attenzione si sposta sulla puntata del 31 ottobre, che si terrà al  Delta Center  di Salt Lake City, Utah e sarà l’ultima tappa prima del  Saturday Night’s Main Event  del 1° novembre, sempre nella stessa città. Inoltre, si tratterà dell’episodio di Halloween, anche se non è ancora chiaro se il roster principale festeggerà la ricorrenza in qualche modo. Alexa Bliss pronta a riaccendere la rivalità con Nia Jax. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe alexa bliss torna in azione a smackdown per regolare i conti con nia jax

© Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss torna in azione a SmackDown per regolare i conti con Nia Jax

Scopri altri approfondimenti

wwe alexa bliss tornaWWE: Alexa Bliss torna in azione a SmackDown per regolare i conti con Nia Jax - SmackDown è ormai uno degli appuntamenti più attesi della settimana per i fan e anche l'episodio del 24 ottobre, andato in scena alla Mullett Arena di Tempe, Arizona, ha lasciato il segno. zonawrestling.net scrive

Alexa Bliss sends message ahead of WWE SmackDown - Alexa Bliss shared a major message ahead of this week's episode of WWE SmackDown. Da sportskeeda.com

WWE superstar Alexa Bliss confirms in-ring return will happen in women’s Royal Rumble match - The Goddess has not wrestled on TV since losing to Raw Womenâ€™s Champion Ronda Rousey at the Hell in a Cell ... Riporta talksport.com

Cerca Video su questo argomento: Wwe Alexa Bliss Torna