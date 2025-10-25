WWE | Alexa Bliss torna in azione a SmackDown per regolare i conti con Nia Jax
SmackDown è ormai uno degli appuntamenti più attesi della settimana per i fan e anche l’episodio del 24 ottobre, andato in scena alla Mullett Arena di Tempe, Arizona, ha lasciato il segno. Ora l’attenzione si sposta sulla puntata del 31 ottobre, che si terrà al Delta Center di Salt Lake City, Utah e sarà l’ultima tappa prima del Saturday Night’s Main Event del 1° novembre, sempre nella stessa città. Inoltre, si tratterà dell’episodio di Halloween, anche se non è ancora chiaro se il roster principale festeggerà la ricorrenza in qualche modo. Alexa Bliss pronta a riaccendere la rivalità con Nia Jax. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
