WTA Tokyo 2025 | forfait Rybakina Noskova in finale con Bencic
Più di qualcuno tendeva a temere un tale esito, e in effetti ciò che si temeva è diventato realtà. Delle due semifinali del WTA 500 di Tokyo se n’è in realtà giocata soltanto una, quella tra Belinda Bencic e Sofia Kenin, di cui si parlerà. L’altra, tra Linda Noskova ed Elena Rybakina, ha invece visto la kazaka dare forfait. Ufficialmente il problema era legato alla schiena, dove l’ex campionessa di Wimbledon ha detto di non sentirsi bene al 100% per tutta la settimana, ma è evidente come una volta raggiunte le WTA Finals non fosse necessario sforzarsi ulteriormente o peggiorare situazioni già complesse. 🔗 Leggi su Oasport.it
