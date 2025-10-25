WTA Guangzhou 2025 Ann Li e Lulu Sun si giocheranno il titolo

Il torneo WTA di Guangzhou si avvicina a grandi passi verso la conclusione e torna in campo per disputare le due semifinali. Saranno la neozelandese Lulu Sun, giocatrice che cerca di recuperare il terreno perduto per tornare sui livelli dello scorso anno, e l’americana Ann Li, seconda testa di serie, a giocarsi il titolo nella finale di domani. Nel primo incontro di giornata la neozelandese Lulu Sun regola la statunitense Claire Liu 6-0 7-6(3) in un’ora e cinquantadue minuti. La partenza sorride alla neozelandese che firma il break dell’1-0 a 30, tiene il servizio per il 2-0 e, ai vantaggi, strappa nuovamente il servizio alla rivale per il 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Guangzhou 2025, Ann Li e Lulu Sun si giocheranno il titolo

