Anche l'ultimo dubbio riguardo al torneo di singolare delle WTA Finals 2025 di tennis è stato sciolto: dopo esserci qualificata grazie alla semifinale raggiunta a Tokyo, la kazaka Elena Rybakina ha deciso di non scendere in campo nel penultimo atto, chiudendo al settimo posto della Race. Si tratta di una scelta di non poco conto anche per Jasmine Paolini, che inoltre dovrà affrontare le Finals di Riad, in Arabia Saudita, come peraltro accaduto già lo scorso anno, giocando sia in singolare che in doppio, dovendo scendere in campo tutti i giorni in maniera alternata la prima fase a gironi (1-6 novembre).

© Oasport.it - WTA Finals 2025, ufficiali le fasce per il sorteggio: Jasmine Paolini inserita nella quarta urna con Elena Rybakina