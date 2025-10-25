WTA Finals 2025 ufficiali le fasce per il sorteggio | Jasmine Paolini inserita nella quarta urna con Elena Rybakina
Anche l’ultimo dubbio riguardo al torneo di singolare delle WTA Finals 2025 di tennis è stato sciolto: dopo esserci qualificata grazie alla semifinale raggiunta a Tokyo, la kazaka Elena Rybakina ha deciso di non scendere in campo nel penultimo atto, chiudendo al settimo posto della Race. Si tratta di una scelta di non poco conto anche per Jasmine Paolini, che inoltre dovrà affrontare le Finals di Riad, in Arabia Saudita, come peraltro accaduto già lo scorso anno, giocando sia in singolare che in doppio, dovendo scendere in campo tutti i giorni in maniera alternata la prima fase a gironi (1-6 novembre). 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
L'ITALIA PER I MONDIALI BEACH Ufficiali i nomi che compongono la delegazione remiera azzurra del DT Colamonici in gara alle World Rowing Beach Sprint Finals di Antalya Leggi la news https://tinyurl.com/cfhybazx - facebook.com Vai su Facebook
#Tennis, Ufficiale: Sinner rinuncia alla Finals di Coppa Davis - https://ilmetropolitano.it/2025/10/20/tennis-ufficiale-sinner-rinuncia-alla-finals-di-coppa-davis/… #ilmetropolitano - X Vai su X
WTA Finals 2025, ufficiali le fasce per il sorteggio: Jasmine Paolini inserita nella quarta urna con Elena Rybakina - Anche l'ultimo dubbio riguardo al torneo di singolare delle WTA Finals 2025 di tennis è stato sciolto: dopo esserci qualificata grazie alla semifinale ... Riporta oasport.it
WTA Tokyo 2025: forfait Rybakina, Noskova in finale con Bencic - Più di qualcuno tendeva a temere un tale esito, e in effetti ciò che si temeva è diventato realtà. Scrive oasport.it
Race WTA Finals: Jessica Pegula ufficialmente qualificata a Riyad - perde la finale del WTA 1000 di Wuhan ma si consola con la quarta qualificazione consecutiva al torneo di fine stagione ... ubitennis.com scrive