World Pasta Day | ecco perché la pasta fa bene in 19 punti
Versatile, digeribile, energetica: la pasta, piatto nazionale per eccellenza, ha innumerevoli qualità, che per il World Pasta Day vengono messe nero su bianco da un pool di scienziati. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Si chiude così questa settimana piena di sapori, sorrisi e… tanta pasta! ? Il World Pasta Day è domani, ma da noi la festa è già iniziata! Buon fine settimana a tutti, ci vediamo lunedì alle 11.55 su Rai1 e RaiPlay #ÈSempreMezzogiorno - facebook.com Vai su Facebook
INDAGINI E RICERCHE - World Pasta Day: per 7 italiani su 10 la pasta rappresenta l'Italia più di pizza e vino $WorldPastaDay $Horeca $Foodservice - X Vai su X
World Pasta Day: ecco perché la pasta fa bene in 19 punti - Come potrebbe essere altrimenti, in un Paese che ha fatto del carboidrato la sua bandiera, il suo piatto più identificativo, il simbolo stesso della famiglia, riunita ... Scrive vanityfair.it
World Pasta Day: 19 motivi scientifici per cui la pasta fa bene - Un documento elenca le tante buone ragioni che ci spiegano perche non dobbiamo mai escludere la pasta dalla nostra dieta. Si legge su tgcom24.mediaset.it
World Pasta Day: la celebrazione globale del 25 ottobre - Storia, numeri, tradizioni e ricette del piatto italiano più amato nel mondo. Secondo vdgmagazine.it