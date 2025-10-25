World Pasta Day 2025 | perché la pasta è il piatto più ‘forte’ del mondo

Oggi, sabato 25 ottobre 2025, si celebra in grande stile il famosissimo World Pasta Day 2025. Il riferimento è alla giornata mondiale interamente riservata all’emblema gastronomico Made in Italy per eccellenza (pasta e pizza connubio sempre vincente a nostro modo di vedere.). Ma oggi la pasta è molto più di un semplice piatto. E’ ritenuto dagli addetti ai lavori un fenomeno internazionale, globale. Una vera e propria icona di stampo culturale. Un business in espansione. Ecco perché parlarne oggi significa cavalcare un trend che unisce food, lifestyle, sustainability e innovation. Pasta: un mercato da miliardi con l’Italia al top nel mondo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it © Danielebartocciblog.it - World Pasta Day 2025: perché la pasta è il piatto più ‘forte’ del mondo

News recenti che potrebbero piacerti

Oggi è il World Pasta Day, promosso da Unione Italiana Food e International Pasta Organisation (Ipo), che ogni 25 ottobre celebra la pasta come simbolo universale della nostra cultura gastronomica, consumata da quasi 9 italiani su 10 più volte a settimana e - facebook.com Vai su Facebook

Oggi, sabato 25 ottobre, è il World Pasta Day. L'Italia ha il primato della produzione e dei consumi. Nove italiani su dieci la ritengono accessibile e facile da preparare $ANSA - X Vai su X

World Pasta Day 2025: 10 romanzi in cui la pasta è protagonista - Dal sugo della nonna alle cucine d’autore, la pasta non è solo il simbolo della nostra tavola ma anche un ingrediente letterario. Lo riporta iodonna.it

Nel World Pasta Day è importante sottolineare come ci sono prodotti innovativi che non modificano il gusto della pasta - Nel World Pasta Day parliamo della novità della pasta di farina di lupini, adatta anche a sportivi e vegani: scopri le sue proprietà e le ricette dell'esperto. Secondo gazzetta.it

World Pasta Day: 19 motivi scientifici per cui la pasta fa bene - Un documento elenca le tante buone ragioni che ci spiegano perche non dobbiamo mai escludere la pasta dalla nostra dieta. Secondo tgcom24.mediaset.it