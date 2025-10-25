World Pasta Day 2025 | perché la pasta è il piatto più ‘forte’ al mondo
Oggi, sabato 25 ottobre 2025, si celebra in grande stile il famosissimo World Pasta Day 2025. Il riferimento è alla giornata mondiale interamente riservata all’emblema gastronomico Made in Italy per eccellenza (pasta e pizza connubio sempre vincente a nostro modo di vedere.). Ma oggi la pasta è molto più di un semplice piatto. E’ ritenuto dagli addetti ai lavori un fenomeno internazionale, globale. Una vera e propria icona di stampo culturale. Un business in espansione. Ecco perché parlarne oggi significa cavalcare un trend che unisce food, lifestyle, sustainability e innovation. Pasta: un mercato da miliardi con l’Italia al top nel mondo. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it
