windtre business accompagna alice pizza nel percorso di innovazione digitale

ROMA – WindTre Business è il partner scelto da Alice Pizza nella sfida della trasformazione digitale. Per garantire una gestione efficiente e centralizzata dei dati provenienti dai singoli punti vendita, Alice Pizza ha adottato un’infrastruttura di connettività su misura, basata su FWA 5G, fornita da WindTre Business. Questa soluzione ha permesso di ottimizzare i processi operativi, migliorare l’esperienza d’acquisto e rendere più efficiente la gestione delle risorse, grazie alla possibilità di analizzare in tempo quasi reale i dati di vendita, i flussi di clientela e le esigenze logistiche. La collaborazione non si limita alla connettività. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

