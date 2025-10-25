WindTre Business accompagna Alice Pizza nel percorso di innovazione digitale
ROMA – WindTre Business è il partner scelto da Alice Pizza nella sfida della trasformazione digitale. Per garantire una gestione efficiente e centralizzata dei dati provenienti dai singoli punti vendita, Alice Pizza ha adottato un’infrastruttura di connettività su misura, basata su FWA 5G, fornita da WindTre Business. Questa soluzione ha permesso di ottimizzare i processi operativi, migliorare l’esperienza d’acquisto e rendere più efficiente la gestione delle risorse, grazie alla possibilità di analizzare in tempo quasi reale i dati di vendita, i flussi di clientela e le esigenze logistiche. La collaborazione non si limita alla connettività. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
Contenuti che potrebbero interessarti
(Agen Food) - Roma, 24 ott. – WINDTRE BUSINESS è il partner scelto da Alice Pizza nella sfida della trasformazione digitale. Per garantire una gestione efficiente e centralizzata dei dati provenienti dai singoli punti vendita, Alice Pizza ha adottato un’infrastrutt - facebook.com Vai su Facebook
WINDTRE Business si conferma alleato d’innovazione per la PA con soluzioni digitali avanzate per rendere i servizi più efficienti, sicuri e vicini ai cittadini: leggi l’intervista a Michele Lucantonio. - X Vai su X
WINDTRE BUSINESS, il FWA 5G nei punti vendita di Alice Pizza per migliorare i processi - Alice Pizza ha adottato un’infrastruttura di connettività su misura, basata su FWA 5G fornita da WINDTRE BUSINESS. Si legge su key4biz.it
A Bologna, Firenze e Roma il Cyber Arena Tour di WindTre Business - ROMA – Dopo il successo delle prime tappe, è ripartito il Cyber Arena Tour di WindTre Business, l’iniziativa itinerante dedicata alla diffusione della ... Riporta msn.com