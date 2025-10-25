White 2.0 nuovo appuntamento con NavigArte

Domani alle 20 al Teatro di Danza e delle Arti (Corte Sanac 97-98), il festival NavigArte ospita uno degli appuntamenti più attesi del suo cartellone internazionale: White 2.0 work in progress firmato dalla coreografa Roberta Pisu per l’ensemble tedesco Arcis Collective (Monaco di Baviera). Una performance in divenire, intensa e raffinata che unisce la danza del performer Cristian Cucco alla musica dal vivo del sassofonista Claus Hierluksch, in una composizione originale firmata da Leonhard Kuhn. “White 2.0” è il secondo capitolo di una ricerca iniziata con l’esplorazione del gesto creativo nel suo momento più vulnerabile: l’inizio, il vuoto, la pagina bianca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

