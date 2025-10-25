WhatsApp prepara una novità per migliorare la gestione dello spazio
È disponibile una nuova versione beta di WhatsApp per Android: stiamo parlando della versione 2.25.31.13. Ecco cosa cambia L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Approfondisci con queste news
Solo martedì 3 settembre, a cena, Maria ci prepara la pappa al pomodoro per la prima volta! Riserva un tavolo o un circolo su whatsapp al numero 329 067 2235! - facebook.com Vai su Facebook
WhatsApp prepara gli username: arrivano gli handle @ prenotabili in anticipo - X Vai su X
Su WhatsApp arriva l'AI per migliorare il tono dei tuoi messaggi - WhatsApp ha annunciato l'arrivo un nuovo strumento basato su intelligenza artificiale generativa che si occupa di modificare il testo dei messaggi adattando il tono su varie possibili opzioni. Riporta wired.it