WhatsApp arriva la gestione spazio nelle chat | come funziona

Ilgiornale.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova migliorìa sarà lanciata da WhatsApp al grande pubblico molto presto mentre per adesso viene provata dai beta tester: si tratta di una funzione che consente loro di gestire lo spazio di archiviazione delle chat navigando nella loro schermata informativa. Come funziona. Dentro l'interfaccia (la parte grafica) gli utenti avranno la possibilità di avere a disposizione una panoramica che contiene tutti i loro file condivisi nelle conversazioni ma in ordine decrescente di dimensione, dal più grande al più piccolo: lo strumento è già disponibile nell'archivio presente nell'app dove ognuno di noi può vedere quanto sono grandi e "pesanti" le chat in termini di mega e gigabyte ma prossimamente WhatsApp lo integrerà direttamente nella schermata informativa della chat così da rendere più veloce e facile il processo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

whatsapp arriva la gestione spazio nelle chat come funziona

© Ilgiornale.it - WhatsApp, arriva la gestione spazio nelle chat: come funziona

News recenti che potrebbero piacerti

whatsapp arriva gestione spazioWhatsApp, arriva la gestione spazio nelle chat: come funziona - Una funzione già presente all'interno delle impostazioni di WhatApp sarà fruibile direttamente nelle chat: ecco come cancellare file che occupano spazio e mantenere lo spazio di archiviazione sempre s ... Riporta ilgiornale.it

whatsapp arriva gestione spazioWhatsApp, la gestione dello spazio arriva nelle chat: ecco come funziona - La nuova funzione in beta consente di controllare e liberare spazio dalla schermata delle informazioni chat, senza passare dalle impostazioni. Come scrive multiplayer.it

whatsapp arriva gestione spazioWhatsApp introduce la nuova funzione Galaxy per liberare spazio sullo smartphone - L’app ha deciso di intervenire su uno dei problemi più frequenti, la quantità enorme di spazio o ... Secondo tecnoandroid.it

Cerca Video su questo argomento: Whatsapp Arriva Gestione Spazio