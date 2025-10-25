WhatsApp arriva la gestione spazio nelle chat | come funziona

Una nuova migliorìa sarà lanciata da WhatsApp al grande pubblico molto presto mentre per adesso viene provata dai beta tester: si tratta di una funzione che consente loro di gestire lo spazio di archiviazione delle chat navigando nella loro schermata informativa. Come funziona. Dentro l'interfaccia (la parte grafica) gli utenti avranno la possibilità di avere a disposizione una panoramica che contiene tutti i loro file condivisi nelle conversazioni ma in ordine decrescente di dimensione, dal più grande al più piccolo: lo strumento è già disponibile nell'archivio presente nell'app dove ognuno di noi può vedere quanto sono grandi e "pesanti" le chat in termini di mega e gigabyte ma prossimamente WhatsApp lo integrerà direttamente nella schermata informativa della chat così da rendere più veloce e facile il processo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

