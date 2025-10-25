Il terzo passo falso in una settimana aprirebbe una mini crisi che la Roma vuole evitare ad ogni costo, e per dimenticare i ko contro Inter e Viktoria Plzen serve il bottino pieno contro l’ostico Sassuolo. Stop agli esperimenti delle ultime due gare, con Gasperini intento a limare i difetti offensivi dei suoi ma pronto a ripartire dalla certezze maturate in queste settimane. Una di queste è senza dubbio Wesley, elemento che sta ricevendo fiducia incondizionata: senza Angelino, il tecnico ha preferito adattare lui a sinistra piuttosto che usare Tsimikas, ricevendo comunque una risposta positiva da parte del brasiliano, che non si è mai risparmiato in termini di corsa, impegno e dedizione. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Wesley tuttofare, per la Roma una certezza: è l’unico acquisto approvato da Gasperini