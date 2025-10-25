Week end 25-26 ottobre a Firenze e in Toscana | torna l’ora solare riaprono i teatri Eventi

Torna l'ora solare nella notte di domenica 26 ottobre 2025. Alle 3 lancette indietro di un'ora L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Week end 25-26 ottobre a Firenze e in Toscana: torna l’ora solare, riaprono i teatri. Eventi

Sagre, feste e un po' di Halloween e l'autunno è arrivato: 10 cose da fare a Milano e in Lombardia nel week end del 24, 25 e 26 ottobre 2025 - Il weekend del 24, 25 e 26 ottobre porta a Milano e in Lombardia un calendario fitto di iniziative che spaziano tra intrattenimento, cultura ... ilgiorno.it scrive

Cosa fare (anche gratis) a Milano dal 24 al 26 ottobre: tutti gli eventi - Con l’arrivo dell’autunno tornano anche gli appuntamenti a teatro, come la rassegna diffusa ‘Le mille e una piazza’, la nuova edizione del festival di Atelier Teatro che visiterà tutti i 9 Municipi ... Lo riporta milanotoday.it

Dall’olio ai formaggi, dai salumi alle castagne: le sagre del weekend del 25 e 26 ottobre 2025 - Abbiamo selezionato i migliori eventi del weekend per organizzare il fine settimana e partire per andare alla scoperta del nostro bellissimo Paese. Come scrive siviaggia.it