Manca sempre meno alla 8h del Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship 2025. Ferrari è attualmente al comando della classifica costruttori e della graduatoria piloti con l’equipaggio n. 51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. La squadra citata ha primeggiato nella 6h di Imola e nella 6h di Spa prima di ottenere il podio nella 24h Le Mans. Ferrari insegue il primo titolo costruttori oppure piloti nel Mondiale Endurance dopo aver trionfato per tre anni consecutivi a Le Mans. Alessandro Pier Guidi e James Calado sono intervenuti ai media presenti alle Finali Mondiali Ferrari al Mugello, tra cui OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

WEC, Ferrari guarda alla finale in Bahrain: "Obiettivo primario vincere il campionato costruttori"