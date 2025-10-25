WEC Ferrari guarda alla finale in Bahrain | Obiettivo primario vincere il campionato costruttori

Oasport.it | 25 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manca sempre meno alla 8h del Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship 2025. Ferrari è attualmente al comando della classifica costruttori e della graduatoria piloti con l’equipaggio n. 51 di Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e James Calado. La squadra citata ha primeggiato nella 6h di Imola e nella 6h di Spa prima di ottenere il podio nella 24h Le Mans. Ferrari insegue il primo titolo costruttori oppure piloti nel Mondiale Endurance dopo aver trionfato per tre anni consecutivi a Le Mans. Alessandro Pier Guidi e James Calado sono intervenuti ai media presenti alle Finali Mondiali Ferrari al Mugello, tra cui OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it

wec ferrari guarda alla finale in bahrain obiettivo primario vincere il campionato costruttori

© Oasport.it - WEC, Ferrari guarda alla finale in Bahrain: “Obiettivo primario vincere il campionato costruttori”

Contenuti che potrebbero interessarti

wec ferrari guarda finaleWEC, Ferrari guarda alla finale in Bahrain: “Obiettivo primario vincere il campionato costruttori” - Manca sempre meno alla 8h del Bahrain, epilogo del FIA World Endurance Championship 2025. Da oasport.it

wec ferrari guarda finaleFerrari accende il Mugello: dal 21 al 26 ottobre tornano le Finali Mondiali - L’Autodromo toscano si appresta a vivere per la 18a volta l’atteso spettacolo in cui il filo rosso della passione Ferrari unisce l’adrenalina della pista ai tanti appuntamenti che celebrano la storia ... Lo riporta it.motorsport.com

wec ferrari guarda finaleWEC 2025 – 8 Ore del Bahrain: tutte le combinazioni che possono consegnare il titolo mondiale alla Ferrari - L’atto finale del FIA World Endurance Championship 2025 si disputerà in Bahrain, dove la 8 Ore – che si terrà sul circuito di Sakhir – deciderà le sorti di entrambi i titoli iridati. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Wec Ferrari Guarda Finale