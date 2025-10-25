Ferdinando Cannizzo, responsabile dello sviluppo delle vetture Endurance Ferrari, guarda con ottimismo alla finale del FIA World Endurance Championship che si terrà in Bahrain tra due settimane. Il marchio di Maranello è al comando della classifica assoluta tra i piloti e tra i costruttori, il brand tricolore non ha mai primeggiato nella serie globale all’interno della classe regina. L’ingegnere ha dichiarato ai media presenti al Mugello per le Finali Mondiali Ferrari, tra cui OA Sport. “Prima dell’inizio della stagione, avremmo firmato per arrivare in finale in questa condizione. Dobbiamo essere ora pronti e preparati per quello che accadrà. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WEC, Cannizzo: “Avremmo firmato per arrivare in finale in questa condizione”