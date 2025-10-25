Webuild oltre 3.800 candidature in 24 ore per il Ponte

"Sono già 3.850 le candidature" arrivate in poco più di 24 ore dall'annuncio da parte di Webuild dell'avvio della selezione per le prime assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina. A quanto si è apprende, il sito ufficiale del gruppo haregistrato "oltre 50.000 accessi da ieri", dato che "testimonia l'enorme interesse" per il progetto, considerato tra i più strategici per il rilancio infrastrutturale del Paese. La nota stampa diffusa il 24 ottobre ha confermato che è in corso la raccolta di candidature per posizioni per staff e operai destinati ad Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato della realizzazione dell'opera, spiegano le fonti. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Webuild, oltre 3.800 candidature in 24 ore per il Ponte

Leggi anche questi approfondimenti

? In #webuild immaginiamo il futuro, progettiamo innovazione, costruiamo il domani. Con una rete di oltre 17.500 imprese e partner strategici nel mondo e un focus costante su sicurezza, efficienza e formazione, il Gruppo è oggi il benchmark di riferimento - facebook.com Vai su Facebook

?In #webuild immaginiamo il futuro, progettiamo #innovazione, costruiamo il domani. Con una rete di oltre 17.500 imprese e partner strategici nel mondo e un focus costante su #sicurezza, efficienza e #formazione, il Gruppo è oggi il benchmark di riferime - X Vai su X

Webuild, oltre 3.800 candidature in 24 ore per il Ponte - 850 le candidature" arrivate in poco più di 24 ore dall'annuncio da parte di Webuild dell'avvio della selezione per le prime assunzioni legate alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di ... Segnala ansa.it

Ponte sullo Stretto, Webuild: «Oltre 3.800 candidature in 24 ore». Ecco come fare domanda - Per supportare la realizzazione di questo progetto Webuild fa perno sul sistema di scuole di “Cantiere Lavoro Italia” ... Si legge su msn.com

Ponte sullo Stretto, WeBuild avvia la selezione delle candidature: migliaia di posti di lavoro in Calabria e Sicilia | INFO e DETTAGLI - Il cantiere più atteso d’Italia avvia le selezioni per assumere migliaia di uomini e donne per costruire il Ponte sullo Stretto di Messina. strettoweb.com scrive