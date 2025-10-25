Pisa si prepara a vivere una serata da brividi, tra musica, spettacolo e magia. Venerdì 31 ottobre, dalle 21, Piazza Garibaldi si trasformerà nel palcoscenico di "Wakanda", l’evento di Halloween destinato a far ballare il cuore della città, appuntamento organizzato dal Comune di Pisa, Confcommercio Provincia di Pisa e Pisamo, con la collaborazione di Glauco Ghelardoni Group, Mi Casa es Tu Casa, Orange Eventi, Red Bull e Monkey Beach Club. La serata, ideata e diretta da Glauco Ghelardoni e Alessandro Trolese, è pensata per chi vuole vivere un Halloween fuori dall’ordinario. "L’evento rappresenta il momento conclusivo della giornata di Halloween a Pisa" afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Provincia di Pisa, Alessandro Trolese: "La nostra ambizione è quella di farlo diventare, negli anni, l’Halloween della Toscana: un appuntamento stabile e riconosciuto, capace di valorizzare il centro storico di Pisa". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Wakanda Halloween Night