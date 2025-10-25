Vongole contaminate al matrimonio assolto lo chef Marco Sacco e la moglie | la svolta dopo le intossicazioni e le stelle Michelin cancellate

La Corte d’Appello di Torino ha assolto Marco Sacco, chef del ristorante Piccolo Lago di Verbania, che a marzo dello scorso anno in primo grado era stato condannato a due mesi e venti giorni per lesioni colpose e commercio di sostanze alimentari nocive. A chiedere che la sentenza venisse riformata perché «il fatto non costituisce reato» è stata la stessa procura generale. Le vongole avariate al matrimonio. La storia, per la quale era stata condannata anche la moglie Raffaella Marchetti, direttrice di sala, risale al luglio del 2021 e riguarda un banchetto nuziale organizzato nel locale affacciato sul lago di Mergozzo, che all’epoca vantava due stelle Michelin. 🔗 Leggi su Open.online

Durante il pasto era stato servito un risotto con vongole risultate poi contaminate da norovirus. Al termine, molti ospiti accusarono sintomi di intossicazione alimentare. A processo si erano costituite 53 parti civili - facebook.com Vai su Facebook

